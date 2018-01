Legofans leven zich uit in de Manège 02u43 0 Foto Hennuy Lander en Lennert tonen hun zelfgebouwde molens en treintjes. Tienen Wie van Lego houdt, moest afgelopen weekend in de Manège in Tienen zijn. Daar werd de zaal ingenomen door een grote tentoonstelling van 'Kicks & Bricks', een Legoclub uit Overpelt.

"We wilden eens iets anders dan het gewone Winterfeest en de Winterspeeltuin, en zo zijn we bij Kicks & Bricks terechtgekomen", zegt Bjorn Jacquemijn van de Tiense jeugddienst. "En er bleek ook heel wat belangstelling te zijn voor deze Legotentoonstelling."





"Mijn vrouw en ik delen een passie voor Lego", vertelt Danny Broeckx, penningmeester van de club. "Bij ons bouwen de kinderen vrij, terwijl de volwassenen werken aan hun 'MOC', oftewel 'Make your Own Creation'. Ze vertrekken van bestaande sets, maar doen er hun eigen ding mee."





Zo kon het publiek genieten van flatgebouwen, vikingdorpen, taferelen uit Star Trek, en meer. Lander en Lennert, twee jonge leden van de club, hadden dan weer draaimolens en treintjes uitgestald. (HCH)