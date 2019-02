Leerlingenconcert in Sinterviven Christian Hennuy

21 februari 2019

De leerlingen van de ART-academie brengen in zaal Sinterviven aan de Neerlintersesteenweg 22 in Oplinter, het leerlingenconcert ‘Onderhuids’, op zaterdag 23 februari van 19 tot 21 uur. Zaal Sinterviven is de vestiging van het filiaal van ART in Oplinter. De toegang is gratis.