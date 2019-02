Leerlingen VIA ontwerpen genderneutrale hoodies Vanessa Dekeyzer

15u17 0 Tienen Zeven leerlingen van de richting Marketing en Management van VIA Tienen hebben een genderneutrale hoodie ontworpen met hun mini-onderneming Unique Fashion. “Wij vinden dat er tegenwoordig veel genderstereotypen zijn, zoals blauwe pullen met Fortnite voor jongens en roze pullen met cosmetica voor meisjes. Wij wilden daarom genderneutrale kleding ontwerpen”, klinkt het.

“Wij hebben in onze omgeving ook mensen die transgender zijn of het moeilijk hebben met het bepalen van hun identiteit”, zeggen Pauline Tollet, Ai-jeanna Mamasserikova, Kaat Swartenbroek, Youstina Gharbawy, Gilles Nivelles, Nick Heremans en Frederic Djuma-Mayton. “Daarnaast merkten we ook dat meisjes steeds vaker jongenskledij kopen. Beide zaken hebben ons doen nadenken en over de streep getrokken om een genderneutrale kledinglijn op de markt te brengen.”

Het gaat om hoodies in drie basiskleuren: zwart, blauw en wit, in de maten small, medium en large. “Het model is dus unisex, zodat we niemand uitsluiten”, klinkt het bij de jonge ontwerpers. “De naam ‘Unique Fashion’ kozen we omdat ons concept om authenticiteit draait en niet zomaar een alledaags merk is. We werken met verschillende elementen van verscheidenheid, zoals het gebruik van andere talen als opschrift op de hoodie, om duidelijk te maken dat de diversiteit in België groeit en dat dit een mooi gebeuren is. Iedereen is ‘Unique’ en heeft zijn eigen talenten.”

“Voor de realisatie van ons product hebben we voor een Belgisch bedrijf gekozen in Mechelen genaamd La Vie Divine. Dat is een onderneming die samenwerkt met ‘Fair Wear Foundation’, een organisatie die de werkomstandigheden van de arbeiders die kleding maken, verbetert. La Vie Divine gebruikt ook textiel van Oeko-Tex, een keurmerk dat bevestigt dat het kledingstuk geen schadelijke stoffen bevat. Zo houden wij rekening met duurzaam ondernemen.”

De hoodies zijn te koop via sociale media, markten en scholen. ”Binnenkort gaan we ook t-shirts lanceren, aangezien het wat warmer wordt. Hou zeker onze Instagram uni.fash en onze Facebookpagina in de gaten. Daar volgt later meer info.” Voor meer info kan mailen naar unique.fashion@outlook.be.