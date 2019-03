Leerlingen PISO vragen aandacht voor duurzaam watergebruik vdt

22 maart 2019

Miljoenen mensen moeten dagelijks gemiddeld zes kilometer stappen, gewoon om water te halen voor hun basisvoorzieningen. Heel vaak zijn het kinderen die deze kilometers moeten afleggen. Hierdoor kunnen ze niet naar school. Tijdens hun ‘Walk for Water’ op Wereldwaterdag stapten de leerlingen van de eerste en de tweede graad van PISO Tienen solidair mee met de waterdragers in het Zuiden waarmee ze burgers en beleidsmakers oproepen om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

De eerste graad wandelde naar domein Viandra. Dit is de afstand die vele kinderen in arme landen dagelijks moeten stappen om drinkbaar water te halen. De tweede graad deed wat later. Ter plaatse hielden de leerlingen nog een kleine opruimactie in het kader van de actie ‘PISO Clean’.