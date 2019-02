Leerlingen PISO in actie tegen pesten Christian Hennuy

25 februari 2019

De ‘Week tegen pesten’ vindt dit jaar plaats van 22 februari tot en met 1 maart. De leerlingen van de leerlingenraad van de provinciale school PISO Tienen willen dan ook tijdens deze week elke dag actie ondernemen. Maandagmorgen stonden ze aan de schoolpoorten en op de speelplaats om vier stippen te zetten op handen of armen van medeleerlingen.

“Onze leerlingenraad is dit jaar zeer betrokken bij onze actie tegen pesten. Ze hebben een eigen programma uitgewerkt, naast dat van de leerkrachten. Nu is pesten meestal cyberpesten geworden. Dit gebeurt veel via sociale media en dus buiten de school. Maar als we er weet van hebben worden er maatregelen getroffen. We hebben hier een nultolerantie voor het verspreiden van foto’s of filmpjes om te pesten. We komen het meestal pas te weten als een leerling komt klagen. Als het gegrond is dienen we zelf klacht in bij de politie. Maar uiteraard is ook preventie belangrijk, vandaar al onze acties”, zegt directeur Paulette Wouters. De leerlingenraad gaat wel de sociale media gebruiken om hun acties te tonen: leerlingen die stippen op hun handen hebben, kunnen samen in groepjes op de foto en op de facobookpagina van de school. Op dinsdag spreekt de leerlingenraad de leerlingen aan op de speelplaats aan om hun mening te geven over pesten. De leerlingenraad filmt dit. Ze monteren nadien de reacties van de leerlingen op school en zo komen ze met één filmpje vanuit de hele school op tegen pesten. Op woensdag delen ze armbandjes uit en plakken tattoos op handen en armen van de medeleerlingen. Donderdag is een positieve dag. Dan worden complimenten uitgedeeld aan de leerlingen die zij dan kunnen doorgeven aan iemand die het verdient. Op vrijdag wordt op beide speelplaatsen een fotobooth geplaatst waarbij de leerlingen in wolkjes met een bordstift kunnen schrijven hoe zij ervoor kunnen zorgen dat ze niemand uitsluiten.