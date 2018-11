Leerlingen Onze-Lieve-Vrouw zetten in op verkeersveiligheid vdt

30 november 2018

In heel Vlaanderen zijn scholen bezig met de Helm Op! FLuo Top!-actie van VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) of FLITS van Octopusschool. GVBS Onze-Lieve-Vrouw in Tienen combineert beiden. “Verkeersveiligheid staat bij ons hoog aangeschreven en door het enthousiasme van de beleidsondersteuner en zelf ook ouder van deze school, Lies Stockmans, gebeuren er heel wat activiteiten rond dit thema”, klinkt het bij de directie. “Op onze school hebben de leerlingen dus ook een spaarkaart van Helm Op! Fluo Top! De kinderen krijgen stickers telkens ze met een fluohesje of fietshelm naar school komen. Wekelijks worden er prikacties gedaan zodat de leerlingen gestimuleerd blijven gedurende de hele herfst- en winterperiode om op een veilige en vooral zichtbare manier naar school te komen. De mascottes van de school Klamiertje en Margo de Olijke Flamingo bezorgen de leerlingen maandelijks een filmpje waarin de aandachtspunten duidelijk worden en zo beter bespreekbaar gemaakt kunnen worden in de klas.” Op het einde van elke maand organiseert de school ook een actie rond verkeersveiligheid. Zo werd er gisteren een foto van op de hoogte verdieping van de school gemaakt van minstens 150 kinderen met een fietshelm en fluohesje, die op de speelplaats verzameld waren. “In december organiseren we nog een fluodag, waar alle kinderen zoveel mogelijk fluo moeten dragen, in januari houden we een ‘flitsende’ modeshow en in februari sluiten de we verkeersactie af met een heuse ‘flitsfuif’”, besluit de directie.