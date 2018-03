Leerlingen maken kennis met droommachine 24 maart 2018

Leerlingen van 't Klein Atheneum kwamen in het PISO een kijkje nemen hoe het staat met de realisatie van hun droommachine. Ze kwamen er het maakproces van hun 'dwaalhof' opvolgen en kregen er uitleg over het ontwerp door leerlingen van de hogeschool HOWEST uit Kortrijk.

MyMachine is een project dat in Kortrijk is ontstaan en ondertussen over heel Vlaanderen en de wereld verspreid is. "Er zijn in Vlaanderen nu 10 machines in de maak en een game, allemaal gedroomd door de leerlingen. In juni worden ze tentoongesteld in Technopolis in Mechelen", zegt Maité van Keirsbilck van MyMachine. De leerlingen van de lagere scholen dromen over de projecten, die dan ontworpen worden door de hogeschool HOWEST, en uiteindelijk uitgevoerd worden door technische secundaire scholen. "Het gaat dus om een uniek project waarbij drie onderwijsniveaus met elkaar samenwerken", zegt van Keirsbilck.





Dwaalhof

In Tienen droomden de leerlingen van het Klein Atheneum van een dwaalhof, een soort labyrint-spelletje, dat al deels ontworpen is, maar nog op een sokkel moet gemonteerd worden. De droommachine wordt gerealiseerd door de leerlingen van zeven CW van de provinciale school PISO. De leerlingen van 't Klein Atheneum gingen niet alleen de stand van zaken van de machine opvolgen, maar ze gingen zelf ook onderdelen van de machine helpen uitwerken, zoals technisch tekenen, programmeren, of schilderen, in een workshop gegeven door de PISO-leerlingen. En zo maakten de leerlingen van de lagere school ook kennis met het technisch onderwijs.





