Leerlingen interviewen bekende 'Humans of Tienen' 09 maart 2018

Voor het derde jaar op rij schudt de Facebookpagina 'Humans of Tienen' straffe verhalen uit haar mouw. Sinds 2016 leggen de leerlingen van VIA Tienen hun oor te luisteren bij de inwoners van Tienen op zoek naar leuke herinneringen en pakkende anekdotes. De inspiratie halen ze daarvoor bij de wereldwijde internethit 'Humans of New York'. De Tiense versie kent intussen maar liefst 1.340 fans. Dit jaar breidt 'Humans of Tienen' ook uit met video-interviews met 'Bekende Tiense Humans'. Zo staat momenteel het interview met de legendarische muziekproducer Jan Vervloet al online. Binnenkort verschijnen nog meer 'Bekende Tiense Humans' in woord en beeld op de Facebookpagina. "De nieuwe verhalen vallen alvast in de smaak, bij de leerlingen en bij de fans", zegt begeleidende leerkracht Christel Jacobs. "Dat motiveert de leerlingen om hun zoektocht naar nog meer boeiende mensen in Tienen verder te zetten. Op die manier maakt de jonge Facebookgeneratie kennis met de rijkdom van persoonlijke verhalen uit Tienen, terwijl ook de fiere Tienenaar zich herkent in de talloze anekdotes en herkenbare situaties."





(VDT)