Leerlingen Eerste Graad Via Tienen al een dag vroeger in vakantiestemming vdt

01 maart 2019

14u27 1 Tienen Naar jaarlijkse gewoonte zette de Eerste Graad van Via Tienen vlak voor de krokusvakantie haar leerlingen in de bloemetjes. Zo vierden ze tijdens Dag van de Leerling niet alleen carnaval, maar werd er ook samen ontbeten en leerden de jongeren bewust en correct omgaan met hun gsm.

Op de laatste dag voor het krokusverlof was het voor de leerlingen van de Eerste Graad al een beetje vakantie. De 582 leerlingen verdeelden zich over de klasgroepen heen in groepjes. Ze maakten wereldmuziek en leerden de gevaren van het internet en ongecontroleerd gsm-gebruik herkennen. Als kers op de taart werden ze getrakteerd op het concert ‘Elvis blijft bestaan’. Een beetje geschiedenis over de ontwikkeling van Vlaamse Kleinkunst tot Hedendaagse popmuziek hoort daar natuurlijk ook bij.

Gezond ontbijt

Een gezond ontbijt kreeg ook een plaats op deze dag. Voor de Eerste Graad werd er een groots buffet gepresenteerd met 600 stukken fruit, 1.200 pistolets en 1.800 liter vruchtensap. “Een van onze peilers is ‘Feel Good’. Leerlingen die zich goed voelen op school, versterken elkaar. Daarom werken we samen met alle leerkrachten en het ondersteunend personeel om onze leerlingen af en toe te laten ontspannen en genieten”, aldus Thomas Janssens, directeur Eerste Graad. “We leggen niet alleen de nadruk op onderwijzen. Door een fijne en zorgzame sfeer te creëren, willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen zich goed voelen op onze school.’