Leerlingen bedenken originele ecosystemen vdt

22 januari 2019

Acht leerlingen uit de richting Marketing en Management van VIA Tienen, Guillaume Grandmaison, Noah Rodeyns, Sébastien Bourgeois, Maxime Camerlynck, Olivier Theys, Pieter Raeymaekers, Rania Paesmans en Sarah Mahy, hebben de minionderneming Impianto opgericht. “Wij maken originele ecosystemen. Dit zijn plantjes in een luchtdichte bokaal die je geen water moet geven en die dus eigenlijk geen onderhoud vereisen. Wij zijn op dit idee gekomen omdat wij iets milieuvriendelijks wilden maken, waar de mensen toch geen tijd in hoeven te steken.” De leerlingen kopen de bokalen, aarde, zand, steentjes en planten in grote hoeveelheden aan en maken de ecosystemen volledig zelf, waardoor ze onze prijs laag kunnen houden. “Dit vergt natuurlijk wel wat werk van ons, maar we doen dit met plezier.” Wie meer wil weten over de Impianto, kan terecht op de Facebookpagina, op Instagram onder de naam impianto of via mail naar impianto2018.2019@gmail.com.