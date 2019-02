Leer vilten maskers maken Christian Hennuy

21 februari 2019

14u57 0

Handwerkclubje Crea10tje organiseert op zaterdag 23 februari van 14 tot 16 uur in Pand 10, het voormalige stationsbuffet van Tienen, een workshop ‘Vilten Maskers’. Lekker creatief aan de slag gaan om een origineel vilten masker te maken. Wie graag gezellig samen wil haken, breien, borduren, stikken, knutselen, kortom creatief bezig zijn, is steeds welkom. Deelname is gratis. Info: Annemie.vanelsen@gmail.com