Leer levensreddend handelen bij baby's en kinderen Christian Hennuy

11 maart 2019

12u43 0

Delta Healthcare Consulting organiseert op dinsdag 12 maart van 19 tot 22 uur in het CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein 20 in Tienen ‘levensreddend handelen bij baby’s en kinderen’. Leer in 3 uur tijd de correcte eerste hulp toepassen in geval van verstikking, stuipen, verbranding, verdrinking, vergiftiging van een baby en kind tot 12 jaar. Na deze EHBO-cursus ontvangen de cursisten een attest levensreddend handelen met een geldigheidsduur van 3 jaar. Deze vorming is in overeenstemming met de richtlijnen van Kind en Gezin. Deze EHBO-opleiding pakt de meest voorkomende ongevallen bij kinderen aan. Er wordt gereanimeerd volgens de laatste ERC-richtlijnen en geoefend op de baby- en kinderreanimatiepoppen.

Alle docenten zijn verpleegkundigen op spoed of intensieve zorgen. Deelname 36 euro. Reservatie: https://www.eventbrite.be/e/registratie-levensreddend-handelen-bij-babys-en-kinderen-tienen-50354903873