Leer lekker slapen Christian Hennuy

26 februari 2019

11u12 0

Op woensdag 27 februari van 20 tot 22 uur organiseert Integrama in het Leslokaal Centrum Levenspad, aan de Gallicsstraat 5 in Bost- Tienen een workshop ‘Lekker Slapen’. Voldoende kwaliteitsvolle slaap is belangrijk voor fysieke en mentale fitheid. Toch is het niet altijd evident om vlot in te slapen en door te slapen. Gelukkig zijn er heel wat natuurlijke hulpmiddeltjes beschikbaar. Er wordt bekeken welke etherische olies en kruiden kunnen helpen bij een gezond slaappatroon. Zelf badzout maken, een roomspray, handmassage, ademhalingsoefeningen of de samenstelling van een kruidenslaapthee, komen aan bod. Deelname 30 euro. Info en reservatie: http://www.integrama.be/index.php/contact/inschrijven of 0484/67.78.70