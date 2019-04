Leer je tuin bij-vriendelijk inrichten Christian Hennuy

17 april 2019

15u03 0

Op vrijdag 19 april van 20 uur tot 22 uur is er in Pand 10, het voormalige stationsbuffet van Tienen de lezing: bijen en bij-vriendelijk inrichten van tuinen. Imker Romuald Wairy, onder meer actief op de StadsAkker, komt het belang van bijen en andere bestuivers toelichten. Hij vertelt over het reilen en zeilen van een imker en welk materiaal er gebruikt wordt. In een demonstratiekast kan iedereen het wondere leven van bijen van dichtbij ontdekken. Tot slot verneemt de toehoorder hoe hij zijn tuin insectenvriendelijk kan inrichten en krijgt eenieder een proevertje van ambachtelijk bereide honing. De toegang is gratis. Organisatie: OpgewekTienen.