Leer chocoladetruffels maken Christian Hennuy

13 maart 2019

08u40 0

Op donderdag 14 maart van 19 tot 22 uur leert Ann Koekepan aan de Houtemstraat 11 in Tienen, tijdens een workshop hoe chocoladetruffels gemaakt worden. Het worden chocoladetruffels met pralinésmaak omhuld met donkere of melkchocolade, naar eigen keuze.

De pralinévulling wordt zelf gemaakt en hoe truffels spuiten met een spuitzak, wordt aangeleerd. Ann laat zien hoe de chocolade bewerkt moet worden en geeft heel wat tips voor thuis. De deelnemers dompelen zelf de truffels in chocolade en rollen ze in nootjes of chocoladeschilfers. Deelname kost 50 euro, maar de plaatsen zijn beperkt. Alle ingrediënten en de receptenbundel met o.a. alle details om thuis chocolade te bewerken, zijn inbegrepen. De gemaakte truffels worden mee naar huis genomen. Info: info@annkoekepan.be