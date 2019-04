Leer alles over Annunciaten tijdens wandeling Christian Hennuy

08 april 2019

Op zondag 14 april van 14 uur tot 16.30 uur organiseert de Tiense Gidsenbond de wandeling ‘Annunciaten thuis in Tienen’, met vertrek aan de Stadsinfo, Grote Markt 6, waarbij de wandelaar alles te weten komt over deze religieuze orde. Honderd jaar geleden was het bij de Tiense Annunciaten feest. Na de uitdrijving door de Fransen uit hun monasterium in de Veldbornstraat konden deze zusters in de Oude Vestenstraat in een nieuw slotklooster intrekken. Palmzondag is niet toevallig gekozen. Welgeteld 390 jaar geleden vestigden deze slotzusters zich in de Getestad. Deelname is gratis. Info: 016/81.76.96