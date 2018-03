Leden Gezinsbond krijgen voorrang bij aankoop Family Tickets Suikerrock 17 maart 2018

Tienen Kleppers Gers Pardoel en Stan Van Samang waren al aangekondigd voor zondag 29 juli, de Suikerrock Family Day. De Suikerrockorganisatie voegt daar nu nog twee verse acts aan toe: Soufiane Eddyani en de Ketnet Band.

Soufiane Eddyani heeft een heel eigen kijk op hip hop en brengt zijn muziek bijzonder fris en inspirerend. "Zijn optreden op het Sfinks festival vorig jaar draaide uit op pure hysterie bij het jonge volkje", zegt Walter Kestens. "Op Youtube zit hij met de vingers in de neus op een goeie 50 miljoen views. Iemand die we graag zien spelen op zondag op het grote Suikerrock podium, net zoals de heerlijke Ketnet Band trouwens, die het feestje komt openen."





Heldenland

Ketnet-gezichten Charlotte, Matthew, Maureen, Sien en Giovanni, touren en swingen al meer dan 15 jaar door Vlaanderen. Eentje van hen, Maureen, kan gewoon met de fiets naar Suikerrock komen, ze woont immers in het nabije Hoegaarden. Ketnet en Tienen hebben trouwens een speciale band, want binnenkort opent 'Heldenland' op het Martelarenplein in Tienen.





Zondag is op Suikerrock traditioneel de 'Family Day', ook dit jaar is dat zo. "Nieuw is dan weer dat we dit jaar samenwerken met de Gezinsbond, de vzw die de belangen van alle gezinnen verdedigt", aldus Kestens. "Family Tickets zijn vanaf 14 maart verkrijgbaar, maar enkel voor de circa 275.000 leden van de Gezinsbond. Met een Family Ticket kunnen twee volwassenen en maximaal vier kinderen voor een voordeeltarief van 115 euro naar de Suikerrock Family Day. De leden van de Gezinsbond krijgen daarbovenop nog 16 euro korting. Family Tickets zijn dus alleen beschikbaar voor zondag 29 juli en enkel verkrijgbaar via de website van de Gezinsbond."





