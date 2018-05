LEADER-gebied Hageland+ maakt brochure 25 mei 2018

Sinds 2007 wordt het LEADER-gebied Hageland+ ondersteund via Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling. Het resultaat is een waaier aan projecten die het Hageland versterken. Om dit in de verf te zetten, heeft LEADER-werking Hageland+ een brochure samengesteld waarin de infrastructuurprojecten voorgesteld worden, die de afgelopen tien jaar steun ontvingen via het LEADER-programma.





"De huidige LEADER-periode loopt nog tot 2020. Er is dus nog ruimte voor nieuwe projecten. We hopen met deze brochure toekomstige promotoren te inspireren", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Plattelandsbeleid. (VDT)