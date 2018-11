Lavida opent nieuwe kledingzaak Lavida Fashion vdt

19 november 2018

Tienen is een kledingzaak voor dames rijker. De 19-jarige Lavida Houblon opende zopas Lavida Fashion op de Grote Markt 16. “Naast kleding zijn hier ook leuke accessoires, schoenen en juwelen te vinden”, vertelt de jonge onderneemster. “De keuze voor Tienen als locatie is logisch. Ik ben hier opgegroeid en ik vind dat er nog wel wat meer leven in de stad mag zijn. Er zijn amper kledingzaken in het Tiense, zeker voor de jeugd en jongvolwassenen. Ik zal me dan ook wat meer op dit publiek richten, maar ook voor volwassen dames heb ik een mooi aanbod. Ik nodig iedereen heel graag om eens een kijkje te komen nemen. De winkel is van dinsdag tot zaterdag open van 10 tot 18 uur.”