Laurent Dewael volgt Jef Vanderstappen op als voorzitter cultuurraad Christian Hennuy

04 april 2019

14u42 0 Tienen Aan de top van de cultuurraad in Tienen werd een wissel doorgevoerd. Jef Vanderstappen was 18 jaar voorzitter en daarvoor nog 22 jaar ondervoorzitter van de cultuurraad, maar hij wordt nu gewoon bestuurslid. Hij wordt opgevolgd door Laurent Dewael die het nieuwe bestuur zal leiden.

Jef Vanderstappen was dus gedurende 40 jaar één van de bezielers van de cultuurraad. Hij volgde 18 jaar geleden Etienne Dewolfs op als voorzitter. “Ik was eerst afgevaardigde voor het Willemsfonds, daarna voor Pikke Stijkès. Wat ik als positief ervaar in die 18 jaar is dat er steeds continuïteit was met dezelfde cultuurambtenaar. Dat is daarvoor wel anders geweest. Ik heb ook met heel wat schepenen voor Cultuur gewerkt: Jaco Mertens, Theo Vandeborght, tweemaal Jean Defau, Katrien Partyka en Wim Bergé. De verzuiling is ook fel verminderd. Vroeger erfden de kinderen het lidmaatschap van een vereniging van hun ouders, nu zijn er steeds minder jongeren. We zien eveneens dat veel verenigingen de jongste tijd van naam veranderen, en meestal kiezen voor een nietszeggende naam. Door de sociale media is er veel veranderd.”

“Tegenslag in mijn loopbaan als voorzitter was het getreuzel rond het vernieuwen van de stadsschouwburg, maar ook dat kwam in orde”, aldus Jef. Hij wordt opgevolgd door Laurent Dewael, die uit de Koninklijke Harmonie Sint-Genoveva Oplinter komt. “Ik werd 8 jaar geleden bestuurslid en ik heb mij nu kandidaat voorzitter gesteld, omdat de cultuurraad voor nieuwe uitdagingen staat, met nieuwe structuren. Maar zeker is dat de cultuurraad in Tienen blijft bestaan. We zullen wel steeds meer met de andere adviesraden moeten samenwerken en ook mensen buiten de raden erbij betrekken. Het verenigingsleven, het cement van de samenleving, blijft belangrijk”, aldus de kersverse nieuwe voorzitter.