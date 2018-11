Laureaten van de sport Christian Hennuy

24 november 2018

Op de uitreiking van de Sport Awards werden twee laureaten van de sport gehuldigd. Patrick Blockx van Aikido Satori Tienen werd gehuldigd omdat hij al 25 jaar aikido promoot en onderricht in Tienen. Aangezien er geen competitie is in aikido gebeurt zijn inzet volledig zonder winstbejag en hiervoor krijgt Patrick erkenning in België en Japan. Hij ontving zijn 5de DAN aikido. Jean-Paul Schevernels van zwemclub Delfino zet zich al jaren in voor de zwemsport als lesgever, zowel voor de allerkleinsten als volwassenen. Hij neemt ook deel aan masterswedstrijden en kampioenschappen en weet zo de jeugd te inspireren.