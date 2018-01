Langste bietencampagne met recordopbrengst 26 januari 2018

02u30 0

Gisteren werden de laatste suikerbieten naar de fabriek gebracht en vandaag eindigt de suikerbietencampagne die startte op 12 september. "Begin december is het andere jaren al uitkijken naar het einde van de campagne, maar dit jaar ging de verwerking in januari nog bijna een hele maand door", aldus Jan Ingels, directeur van de Tiense Suikerfabrieken.





Door de afschaffing van de suikerquota, die de Tiense Suikerraffinaderij aanzette tot capaciteitsuitbreiding, werden er op vraag van de fabriek in het voorjaar meer bieten uitgezaaid.





"Aan opbrengstenzijde werden onze verwachtingen ruimschoots overtroffen. Bietenpercelen brachten gemiddeld meer dan 95 ton suikerbieten per hectare op en die bieten bevatten ca.18 procent suiker. Dat resulteerde in een suikeropbrengst van meer dan 17 ton per hectare. Sommige telers haalden 20 ton suiker per hectare of 2 kg per m² bietenveld. Ook voor de volgende campagne is het de bedoeling op hetzelfde elan verder te gaan. We hopen dat de weersomstandigheden ons ook dan gunstig gezind zijn", aldus Jan Ingels. Nooit werden er in de Tiense Suikerfabriek over zo een historisch lange campagneperiode van 136 dagen, zoveel bieten aan een hoge capaciteit verwerkt en zoveel suiker geproduceerd. Zowat 50.000 ha uitgezaaide bieten en een verwerking van ongeveer 14.000 ton bieten per dag in de fabriek. "Er waren deze campagne geen grote pannes of structurele problemen. De meer dan 15 miljoen euro die jaarlijks geïnvesteerd worden in de twee verwerkingssites Tienen en Longchamps, werpen zeker hun vruchten af", besluit Ingels. Al bij al had de bietencampagne door het uitblijven van pannes, toch niet te veel last van de werken aan de Oostelijke Ring, de toegangsweg tot de fabriek, gepland van september tot einde november, maar die uiteindelijk langer zullen duren dan de bietencampagne zelf. (HCH)