Langs voormalige spoorwegtunnel 08 juni 2018

Op zondag 10 juni om 14 uur geeft de Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant, afspraak aan de hoeve Tassin, aan de hoek van de Barabarastraat, voor 'Een spoor door het terras', een wandeling door het terrassenlandschap, en langs de Sint-Barbarakapel en de spoorwegtunnel in Kumtich. Door de Blauwberg in Kumtich loopt er een diepe kloof, die de laatste twee jaren opnieuw op de schop genomen werd door Infrabel. Deze site nochtans is een unieke plaats in Vlaanderen. Hier komen natuur en erfgoed samen boven op de ruïnes van de eerste spoorwegtunnel op het vasteland in Europa. De spoorlijn zou Vlaanderen verbinden met Luik en Duitsland zonder over Nederlands grondgebied te moeten. Tot de zwaartekracht er anders over besliste en de tunnel instortte in 1846. Al 15 jaar werkt Natuurpunt aan het herstel van de oude terrassen die een onderdeel vormen van de Snoekengracht. (HCH)