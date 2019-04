Landelijke Kinderopvang en Landelijke Thuiszorg vinden nieuw onderdak op Hertogensite vdt

17 april 2019

12u54 0 Tienen Landelijke Kinderopvang en Landelijke Thuiszorg verhuizen hun kantoren vanaf eind april naar de Hertogensite. De ligging in dit gloednieuwe stadsvernieuwingsproject, dichtbij de Grote Markt van Tienen, is een grote troef op vlak van bereikbaarheid. Vanaf juni is er ook kinderopvang door een groep van samenwerkende onthaalouders.

Landelijke Kinderopvang is eigenaar van het gebouw en brengt er het secretariaat van de dienst Onthaalouders Tienen in onder. Ook het regiokantoor Hageland van Landelijke Thuiszorg zal er zijn stek krijgen. Het nieuwe kantoor is deel van de voormalige school, VIA Immaculata en van een sociale site met als buren de Open school, het CAW en de Kringwinkel.

“De centrale ligging in hartje Tienen is een groot pluspunt”, zegt Heidi Vanhove, regiomanager Hageland. “We willen zo beter bereikbaar zijn voor ouders met vragen rond kinderopvang en voor mensen met nood aan thuiszorg.” De vergaderzalen en gespreksruimtes in het gebouw zullen het bruisende centrum vormen voor vorming en opleiding van medewerkers en van onthaalouders. Ook sociaal-culturele vormingsactiviteiten van verenigingen zoals KVLV, Vrouwen met vaart zijn er welkom.

Vanaf 3 juni zal de site weer gonzen van de kinderstemmen. Het gelijkvloers zal dan ruimte bieden voor kinderopvang via een groepsopvang met samenwerkende onthaalouders.