Laatste dagen van eindejaarstentoonstelling Christian Hennuy

27 december 2018

Wie nog naar de eindejaarstentoonstelling wil van ART10 zal zich moeten reppen, want vrijdag 28 en zaterdag 29 december zijn de laatste dagen van de expo in de Peperstraat 112. Vrijdag is de tentoonstelling open van 13.30 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 10 tot 17.30 uur. Volgende kunstenaars exposeren: Agnes De Roost, Armand Kinnard, Brenda Meys, Chris Engels, Gin Van Neerom, Goedele De Mey, Greet Heeren, Jean-Louis Vandecauter, Liliane Dieu, Marifey, Marleen Peetermans, Mia Van Houtven, Nele Schildermans, Patrick Scheir en Roland Menten.