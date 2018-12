Laatavondshopping voor Kerst Christian Hennuy

04 december 2018

Op vrijdag 7 december van 15 tot 20 uur is er laatavondshopping in Tienen. De stad Tienen en handelsvereniging KWIXX slaan de handen in elkaar en zorgen voor een leuke shopervaring rond een tof thema, tot 20 uur. De laatste shopping van het jaar draait uiteraard rond het thema ‘Kerst’. Vanaf 15 uur kan gratis geparkeerd worden op de betaalparkings. Extra parking wordt voorzien aan de VIA in de Waaibergstraat en het PISO in de Alexianenweg. Voor de fietsers is er een overdekte fietsenstalling in de Nieuwstraat.