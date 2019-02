Laatavondshopping in stilte afgevoerd Vanessa Dekeyzer

15 februari 2019

15u30 2 Tienen Eind augustus werd het concept van de laatavondshopping in Tienen voorgesteld. Na enkele edities bleef het dit jaar opvallend stil rond dit nieuwe initiatief van de stad en handelaarsvereniging Kwixx. In januari vond er geen editie plaats en ook deze maand werd er hier rond nog niets aangekondigd. “Er is beslist om voorlopig geen laatavondshopping meer te organiseren. We gaan ons op andere dingen richten”, reageert Barbara Evrard, voorzitter Kwixx.

Opnieuw sterft de laatavondshopping in Tienen een stille dood. Het concept wil maar niet van de grond komen. In 2010 lanceerde Unizo Tienen een eerste avondshopping. Het concept sloeg ook toen niet echt aan en in 2015 stelde Kwixx na een bevraging dat er geen draagvlak was voor een dergelijk initiatief. Maar toch was het net die vereniging die, met steun van de stad, in augustus vorig jaar het laatavondshoppen weer nieuw leven inblies. De link met enkele thema’s en animatie moesten voor meer beleving zorgen en het gratis parkeren op de betaalparkings was alvast een extra trigger om na 15 uur de winkels te bezoeken. “Ik denk dat het wel eens een succes kan worden, omdat heel wat mensen door allerlei omstandigheden vaak overdag niet in de winkels geraken”, zei toenmalig schepen van Middenstand, Wim Bergé (CD&V), nog tijdens de persconferentie.

Anja van Vitalie Boetiek in de Leuvensestraat deed graag mee. “De eerste vrijdag van de laatavondshopping heb ik zeer goed verkocht, maar daarna zakte de verkoop op de avonden verder en verder weg. Voor mij hoeft er dus niet meteen elke maand een laatavondshopping te zijn.” Ook Carmen van Arly was er van in het begin bij. “Ik heb elke editie mijn winkel opengehouden. Soms was er volk, soms niet. Het is moeilijk om zoiets na enkele keren al te beoordelen. Dat heeft tijd nodig om te groeien. Ik vind het dan ook jammer dat Kwixx hiermee zonder veel communicatie gestopt is. We hadden moeten doorzetten.”

Maar Kwixx richt haar pijlen op andere initiatieven. Zo zal de modeshow nieuw leven ingeblazen worden. Ook de succesvolle outletbeurzen in de Manège in het voor- en het najaar en de braderieën worden verder gezet. Daarnaast wil de handelaarsvereniging het hele handelscentrum graag nog wat meer cachet geven door een betere aankleding van de winkels en de winkelstraten doorheen het jaar en voor animatie zorgen op de feestdagen.