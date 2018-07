Laat je fiets graveren 07 juli 2018

Op woensdag 18 juli organiseert de preventiedienst een fietsgraveeractie aan het Posthof in Vissenaken, van 13.30 uur tot 16.30 uur. Bij het fietsgraveren brengen de gemeenschapswachten het rijksregisternummer van de eigenaar in het fietsframe aan, dit om diefstal tegen te gaan of de gestolen fietsen gemakkelijker terug te vinden.





