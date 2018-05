Laat fiets graveren 22 mei 2018

02u28 0

De dienst preventie en de lokale politie van Tienen organiseren gratis fietsgraveeracties tegen diefstal. Bij het graveren wordt het rijksregisternummer in de fiets aangebracht. Wie dit laat doen, krijgt ook een fietspas met een degelijke beschrijving van de fiets, waardoor deze kan opgespoord worden. Nu woensdag van 14 tot 16 uur is er een graveeractie aan het politiecommissariaat in de Gilainstraat 109. Ook op woensdag 6 juni is er een graveeractie. (HCH)