Kweikersdag palmt in najaar Potteriewijk in 03 mei 2018

02u33 0 Tienen De buurt rond de Paterskerk is op 10 oktober het decor voor Kweikersdag. OpgewekTienen en de stad palmen dit jaar de Potteriewijk in voor de festiviteiten rond de officiële Tiense feestdag.

De keuze voor de Potterie ligt voor de hand. "Deze wijk vormt het hart van de stad dankzij een rijk verleden, waarbij we terugdenken aan Potterie kermis en de braderie, de pottenbakkerijen en het Begijnhof", zegt Philippe Liesenborghs van opgewekTienen.





Programma blijft geheim

Het programma voor 10 oktober blijft voorlopig een goed bewaard geheim, al wordt er alvast een tip van de sluier gelicht. "Ook dit jaar maken de Tiense reuzen hun feestelijke intrede met een optocht. Daarnaast zal er plaats zijn voor een vleugje kunst, een snufje muziek en een gloednieuwe, grootse activiteit voor alle wijken uit de buurt."





Op 10 oktober 2015 ging de eerste Kweikersparade uit. "Een moment dat bij veel Tienenaars in het geheugen gegrift staat", zegt schepen van Evenementen Gijsbrecht Huts (N-VA). De volgende Kweikersparade is voor 2020, maar om het vuur warm te houden, werd 10 oktober officieel uitgeroepen tot Kweikersdag.





OpgewekTienen en de stad doen een oproep naar iedereen die trouw- of communiefoto's in de Paterskerk heeft. Ook ideeën voor andere activiteiten zijn welkom en mogen verstuurd worden naar kweikersdag@tienen.be. (VDT)