Kweikersdag 2019 vindt plaats op ‘t Schip vdt

18 maart 2019

12u28 7 Tienen Op 10 oktober wordt de Tiense feestdag gevierd. Traditioneel palmen opgewekTienen en de stad dan een buurt in Tienen in met festiviteiten. Dit jaar wordt de wijk rond ’t Schip als locatie uitgekozen.

“’t Schip is een gezellige buurt in het centrum van de stad, geflankeerd door enerzijds de Vesten en anderzijds de Reizigersstraat en Beauduinstraat. Centraal ligt een pleintje, waardoor deze locatie heel wat mogelijkheden biedt voor de organisatie van de Kweikersdag”, zegt Philippe Liesenborghs van opgewekTienen.

Voor de invulling van het programma lanceren de organisatoren een oproep naar verenigingen, groepen en bewoners die een activiteit willen organiseren. Ook vrijwilligers die de dag zelf willen meehelpen met het opstellen of afbreken, het bemannen van de bar, het vormgeven van activiteiten en de begeleiding van de figuranten tijdens de optocht, mogen zich melden bij opgewekTienen via het nummer 0498/68.44.10 of via mail naar opgewektienen@opgewektienen.be.

Lazuur

Voor het tweede jaar op rij vindt tijdens de Kweikersdag de Lazuur plaats, een sportieve wedstrijd tussen de buurten en wijken in Tienen. Elk team bestaat uit tien deelnemers uit tien leeftijdscategorieën. Tijdens de wedstrijd komt het erop aan om ter snelst een zelfgemaakt schaap aan elkaar over te dragen. De ploeg die als eerste over de eindmeet komt, ontvangt het gouden vaandel. Wie zijn buren, vrienden en familie wil mobiliseren om mee te strijden voor de eer, vindt alle info op www.lazuur.be.