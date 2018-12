Kurt Leuridan koopt zich in bij Tokai Optical Japan Aandelen van Japans familiebedrijf voor Tiense zaakvoerder vdt

04 december 2018

17u41 0

Kurt Leuridan, CEO van brillenglazenfabrikant Tokai Optecs uit Tienen, heeft zich persoonlijk ingekocht in Tokai Optical Japan, dat jaarlijks goed is voor 100 miljoen euro omzet. “Een buitenlander die investeert in een Japans familiebedrijf, is niet gebruikelijk”, weet Kurt Leuridan. “Zeker niet als het gaat om een familiebedrijf dat volgend jaar al 80 jaar in handen is van één familie.”

Al sinds 1995 werken beide bedrijven, Tokai Optecs en Tokai Optical, nauw samen. “Deze nauwe samenwerking stimuleert de continue ontwikkeling van nieuwe materialen, ontwerpen, behandelingen en hoogtechnologische vervaardigingsprocessen”, vertelt Kurt. De persoonlijke relatie tussen hem en de familie Furuzawa van Tokai Optical Japan wordt nu nog versterkt door Leuridans nieuwe investering: hij kocht zich zopas in bij het bedrijf. Hierdoor is hij de eerste niet-Japanner en de eerste persoon die geen lid is van de familie Furuzawa die aandeelhouder wordt van Tokai Optical Japan, dat meer dan 500 werknemers in dienst heeft en jaarlijks een omzet van 100 miljoen draait.

“De uitnodiging om aandeelhouder te worden, en dit ten persoonlijken titel, is volledig ingegeven door de drang naar verdere internationalisering”, aldus Leuridan. “Omwille van de sterke vergrijzing in Japan is dit land een voorloper op het vlak van brilglazentechnologie. Maar Japan is een gesloten land. Om deze technologie verder te verspreiden in Europa en andere werelddelen, wil de familie Furuzawa de groep verder internationaliseren. Dat de familie hiervoor aan een Belg denkt, is een grote eer.”