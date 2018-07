Kurt Alderweireldt wordt eerste in Andalus Ultimate Trail 31 juli 2018

De Tiense ultraloper Kurt Alderweireldt heeft zopas de Andalus Ultimate Trail, goed voor 230 kilometer lopen, gewonnen. Deze editie was extra zwaar door de extreme warmte en het vele klimwerk. Toch slaagde Kurt er in om het parcours in een mooie tijd van 25 uur en 2 minuten af te leggen.





(VDT)