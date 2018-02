Kurt Alderweireldt gehuldigd voor prestaties als ultraloper 10 februari 2018

02u25 0 Tienen De prestaties van de 52-jarige ultraloper Kurt Alderweireldt uit Tienen ontgingen het Tiense stadsbestuur niet. Zo won hij zopas nog de Antarctic Ice Marathon 100 kilometer. Kurt werd dan ook uitgenodigd op het stadhuis om een award, vervaardigd door de Tiense juwelier Palme D'or, in ontvangst te nemen.

Met de Antarctic Ice Marathon was Kurt niet aan zijn proefstuk toe. Hij nam eerder al deel aan verschillende grote uitdagingen, telkens ten voordele van een goed doel. Zo liep hij onder meer de Marathon Des Sables in Marokko, verscheidene Ironman triatlons met kwalificatie voor het WK, de Jungle Amzone Marathon en de Crocodile Trophy in Australië. Vorig jaar slaagde hij er internationaal in om drie podiumplaatsen te bemachtigen in de 250 kilometer serie, wat hem een erkenning oplevert van de internationale ultrarun-organisatie. Die erkenning werd zopas verzilverd in een award op het stadhuis van Tienen. Ook dit jaar staat er weer heel wat op het programma van Kurt. "Ik ga deelnemen aan de 230 kilometer lange Ice Ultramarathon in Lapland, de 1.000 kilometer van Corsica en de 250 kilometer van Andalusië. Aan stoppen denk ik nog niet. Mijn lichaam is nog steeds tiptop in orde en zolang ik goede resultaten behaal, doe ik verder."





"Omwille van zijn doorzettingsvermogen en uitzonderlijke prestaties is Kurt een voorbeeld voor de Tienenaars en de Tiense sporters in het bijzonder", zei schepen van Sport, Wim Bergé (CD&V). "Het is dan ook niet meer dan normaal dat we door een ontvangst op het stadhuis deze prestaties mee in de verf zetten."





(VDT)