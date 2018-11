Kurt Alderweireldt ambassadeur van de sport Christian Hennuy

24 november 2018

Voor zijn uitzonderlijke prestaties kreeg Kurt Alderweireldt de titel van Ambassadeur van de Sport, een titel die slechts toegekend wordt voor uitzonderlijke prestaties. Kurt (52 jaar) is er het voorbije jaar in geslaagd om in de drie Global Limits Ultra races het podium te halen. Hij werd tweede na 220 kilometer in Cambodja, eerste in Buthan na 200 kilometer, en derde in Albania na 230 kilometer. Hij liep ook een ultra marathon van 275 kilometer door de Amazone Jungle. Bij de Arctic Sweden zakte hij door het ijs. Zijn laatste race dit jaar de ultra marathon van Al Andalucia in Granada, 250 kilometer lang, won hij.