Kunstenmaand in Vrijetijdscentrum 17 mei 2018

02u30 0

De afdeling beeldende kunst van de Academie Regio Tienen organiseert nog tot en met woensdag 27 juni een Kunstenmaand in het Vrijetijdscentrum. Het initiatief omvat een kunstroute, een expo van de laureaten van de lagere en hogere graad, workshops, ART@themovies, Nocturne@ART, kijkdagen, en kortfilms. In het promobusje van ART kan je een hele maand terecht voor informatie over het uitgebreide lesaanbod. (VDT)