Kunst in het ziekenhuis 20 juni 2018

In het Regionaal Ziekenhuis H.Hart Tienen loopt de derde editie toe van de tijdelijke tentoonstellingen waarmee kunst binnen de muren van het ziekenhuis gebracht wordt. "We nodigden dit keer twee schilders uit: Rita Van Roy en Resmije Berisha", klinkt het. "Alle medewerkers waren met partner welkom op de vernissage op 31 mei, in aanwezigheid van beide kunstenaars en met een receptie achteraf." De werken hangen verspreid in Campus Mariëndal en Medisch Centrum Tienen. Je vindt her en der ook het boekje met een korte voorstelling van de schilders en hun werken. Die zijn ook te koop.





(VDT)