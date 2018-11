Kunst door mensen met verstandelijke beperking Christian Hennuy

22 november 2018

Van zondag 9 tot dinsdag 11 december kan men in CC De Kruisboog genieten van kunst van mensen met een verstandelijke beperking. Samen met Pasform vzw organiseert CC De Kruisboog een toonmoment theater, een expo, een workshop en een filmvoorstelling.

Pasform vzw organiseert al enkele jaren i.s.m. CC De Kruisboog de ‘Theateracademie’. Mensen met en zonder verstandelijke beperking werken gedurende een jaar naar een toonmoment of voorstelling toe. Deze voorstellingen worden altijd erg gesmaakt door het publiek omwille van hun kunstzinnige eerlijkheid. Dit toonmoment is er op zondag 9 december om 15 uur in de polyvalente theaterzaal van de Kruisboog. In de hal van CC De Kruisboog loopt gedurende drie dagen de kunsttentoonstelling ‘Pasform’ met werken van de deelnemers. De expo kan doorlopend bezocht worden. Ideaal dus in combinatie met het toonmoment, de film of dansworkshop. Op maandag 10 december van 19 tot 21 organiseert Amuze een gratis workshop ‘Expressieve dans’ voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. Op dinsdag 11 december om 20.15 uur is er in de theaterzaal de film ‘Zie mij doen’, waarbij binnen wordt gekeken in het leven van enkele bewoners van een zorgcentrum voor mensen met een mentale beperking. Tickets voor het toonmoment kosten 3 euro, voor de film 4 euro. De workshop is gratis, maar men moet wel inschrijven. Info en tickets: 016 80 56 96 of www.dekruisboog.be