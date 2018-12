Kruis en bloemenkrans voor de gevelde boom van Breisem vdt

21 december 2018

Aan de eeuwenoude kastanjeboom aan de kapel van Breisem, die tot grote verbazing van de inwoners van het gehucht eind vorige maand plots gekapt werd, is een kruis geplaatst met als opschrift: geveld zonder vergunning. Daarnaast werd er ook een rouwkrans neergelegd op de overgebleven stronk. De bewoners begrijpen nog steeds niet hoe deze prachtige boom zomaar gerooid kon worden, zonder enige vergunning. Op de gemeenteraad gaf schepen Tom Roovers (Groen) na een vraag van sp.a raadslid David Geladé (sp.a) immers te kennen dat hij niets wist van de kapping. “Ik heb navraag gedaan en de opdracht tot kapping is door de groendienst gegeven zonder rekening te houden met de duidelijk gecommuniceerde procedure”, aldus schepen Roovers. “De milieudienst wist van niets. Volgens de burgemeester en de technische dienst was de boom ziek, maar ik wacht nog steeds op het verslag van de boomdeskundige.”