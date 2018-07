Kruimels in het park 04 juli 2018

Op zondag 8 juli van 16 tot 22 uur is er 'Kruimels in het park', een familienamiddag en -avond in het park met allerlei theateracts, vertellingen, activiteiten en optredens. Met 's avonds het optreden van Yevgueni. De toegang is gratis. (HCH)