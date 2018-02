Kringwinkel doet het goed op nieuwe locatie 14 februari 2018

In november verhuisde De Kringwinkel Hageland haar vestiging van het Torsinplein naar de Minderbroederstraat. Na enkele maanden opening, merkt de organisatie dat de meeste mensen hun weg naar de nieuwe winkel al goed gevonden hebben.





"De eerste weken zijn we echt overrompeld geweest", zegt directeur Paul Stessens. "De winkel doet het deze periode opmerkelijk beter dan op het Torsinplein. Januari was vorig jaar een heel slechte maand wat verkoop betreft. Dit jaar zijn de inkomsten de helft beter dan in januari 2017. Vorige maand werden er trouwens ook dubbel zoveel spullen naar de Minderbroederstraat gebracht. We kunnen dus spreken van een droomdoorstart en danken onze klanten hartelijk voor het blijvend vertrouwen."





(VDT)