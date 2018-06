Kring-boetiek wil nieuwe klantengroep bereiken 21 juni 2018

De Kringwinkel Hageland wil met het concept Kring-boetiek '2Unique' een nieuwe klantengroep bereiken. In de Kring-boetiek zullen unieke kledingstukken, schoenen en accessoires aangeboden worden. Op die manier realiseert men bijkomende tewerkstelling van kansengroepen op de arbeidsmarkt. Bovendien resulteert dit in meer hergebruik en draagt het zo een steentje bij aan de bestrijding van de armoede in het Hageland. Dit initiatief dient als pilootproject. (VDT)