Kortfilms in de kapel 21 juni 2018

'Iedereen thuis in Tienen' is één van de prioritaire doelstellingen van het stadsbestuur. Met het project 'Tienen, a small city with a big heart' tonen de Academie Regio Tienen en de stad dat iedereen zich in Tienen thuis kan voelen. In enkele kortfilms getuigen inwoners met een migratieachtergrond hoe zij het leven in Tienen ervaren.





De kortfilms werden gemaakt in samenwerking met Afrika in Tienen CATI-TAGE en de OKAN-klassen van het PISO. Op vrijdag 22 juni om 19 uur gaan de kortfilms in première in de kapel van het Oud College.





Vervolgens wordt de boodschap online verspreid via de website van de stad Tienen en de stadsblog TienenTroef. (HCH)