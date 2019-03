Koperdieven slaan opnieuw toe bij De Watergroep Kristien Bollen

11 maart 2019

20u14 0

Bij De watergroep aan de Grijpenlaan in Tienen betrapte men gisterennacht rond 0.45 uur inbrekers op heterdaad maar die konden ontkomen. De daders knipten een hangslot door om op het terrein te raken. Politie trof een grote hoeveelheid koper aan die de daders al in kunststof zakken had gestoken en klaargezet had om in te laden.