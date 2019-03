Kop- staartaanrijding Kristien Bollen

05 maart 2019

Op de Sint-Truidensesteenweg in Tienen gebeurde deze namiddag rond 15.30 uur een kop-staart aanrijding in de file. De 38-jarige V.M. uit Kortenaken reed achterop in een Volvo V60 bestuurd door de 47-jarige L.P. uit Tienen. Beide bestuurders bleven ongedeerd, al bleek dat de man uit Kortenaken die inreed op zijn voorligger net ietsje te veel gedronken had. Hij blies 2,32 promille en moest meteen voor 15 dagen zijn rijbewijs inleveren.