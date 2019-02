Kop-staart aanrijding Kristien Bollen

27 februari 2019

19u25 0

Op de Sint-Truidensesteenweg in Tienen gebeurde gisterennamiddag rond 17.40 uur een kop-staart aanrijding. Een wagen reed achteraan in op een bus. Er vielen gelukkig geen gewonden, de wagen was echter niet meer rijvaardig en diende getakeld te worden.