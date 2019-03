Komt er opnieuw een laatavondshopping? vdt

07 maart 2019

Sp.a raadslid Nele Daenen informeerde op de gemeenteraad naar het plotse verdwijnen van de laatavondshopping in Tienen. “Dat is een initiatief van handelaarsvereniging Kwixx. Het is dus moeilijk voor ons om daar iets over te zeggen”, aldus schepen Eddy Poffé (Open Vld). “Kwixx gaat het initiatief zelf evalueren. Maar over een afvoering van het concept, heb ik nog niets vernomen.”