Komt er een golfterrein in Tienen? 14 april 2018

Golfsport wint aan populariteit in Vlaanderen, ook in Vlaams-Brabant. "Daarom selecteerden we een aantal mogelijke locaties waar we de grootste maatschappelijke meerwaarde kunnen creëren voor een golfterrein", zegt gedeputeerde Ann Schevenels. Het gaat om vijf regio's waar er ruimte is voor bijkomende golfterreinen, namelijk Asse, Halle, Leuven, Tienen en Zemst. In elk van deze regio's kan een terrein van negen holes worden ontwikkeld op één van de aangeduide locaties. Op zondag 15 april om 11 uur, tijdens de opendeurdag van de golfsport, wordt er op het golfterrein van Keerbergen meer info gegeven. "Ik heb het nieuws ook vernomen en ik denk dat er zich een mooie opportuniteit aanbiedt op het voormalige militair domein van Goetsenhoven", reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Hopelijk kan de provincie zich ook in dit plan vinden." (VDT)