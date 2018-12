Komok Comedy Show in zaal Manege Kristien Bollen

10 december 2018

Na het succes van vorig jaar slaan Agora Club Tienen en Ladies Circle Tienen opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van de Komok Comedy Show. KOMOK heeft als doel ouders en kinderen te helpen en te ondersteunen in hun strijd tegen kanker. Dit door het organiseren van evenementen en andere acties met als doel het inzamelen van geld ten behoeve van ziekenhuizen en ouders van kinderen die strijden tegen kanker. VZW opgericht door Davino Verhulst en Christophe Stienlet. Om het doel te steunen kan men zaterdag 15 december om 20 uur gaan genieten van de Comedy Show met Christophe Stienlet, Bas Birker, Jasper Posson en Joost Van Hyfte. De deuren gaan open vanaf 19 uur, kaarten in voorverkoop kosten 15 euro, aan de kassa betaal je 18 euro