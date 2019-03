Kom liedjestekeningen maken Christian Hennuy

15 maart 2019



Het Huis van het Kind organiseert op donderdag 21 maart van 9.30 uur tot 11 uur, in het speelpunt Huis van het Kind aan de Aarschotsesteenweg 1 in Tienen ‘Liedjestekeningen maken’ voor kinderen jonger dan drie jaar, begeleid door ouder of grootouder. De activiteit is gratis en inschrijving is niet nodig.